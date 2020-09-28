Предложение руки и сердца пошло не по плану, когда велосипедист чуть не сбил пару - видео

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек из Нью-Йорка решился на ответственный шаг, чтобы связать себя узами брака со своей девушкой. Об этом пишет The Metro.

Двадцатидвухлетний Крис Виго отправился со своей возлюбленной Ангеликой на Бруклинский мост, чтобы сделать романтичное предложение.

Все могло быть хорошо, если бы парень учел, что это место очень оживленное, а их друг, который стал фотографом парочки, вмешается в процесс. Мужчина ходил вокруг девушки и парня, чтобы выбрать самый лучший ракурс, однако не заметил велосипедиста.

В самый ответственный момент он врезался в фотографа и те вместе свалились. Благо, это не смутило новоиспеченных молодоженов, ведь парень успел задать заветный вопрос, а девушка сказала да. -0-