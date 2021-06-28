Представитель певицы МакSим рассказала о ее состоянии

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пиар-директор и представитель певицы МакSим Яна Богушевская рассказала СМИ о состоянии артистки.

По словам девушки, в прессе ходит много слухов и домыслов, касающихся состояния звезды. Богушевская отметила, что сейчас можно говорить только о том, что певица МакSим находится в крайне тяжелом состоянии.

Пиар-директор артистки попросила не верить всему, что пишут в прессе, а также с уважением отнестись к семье певицы, которые сильно переживают. Заявлений от них не стоит ждать, а, по словам представителя певицы МакSим, спекулировать на здоровье артистки - низко.

Напомним, певицу МакSим госпитализировали 16 июня с более чем 70-ти процентами поражения легких. Позже ее ввели в искусственную кому и положили под ИВЛ. -0-