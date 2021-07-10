Представитель певицы МакSим рассказала об улучшении здоровья артистки

Певица МакSим. Фото из Instagram
10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитой артистке Марине Максимовой, которая более известна под псевдонимом МакSим, стало лучше. Об этом в разговоре с журналистами сообщила PR-менеджер звезды Яна Богушевская.
По словам представителя певицы, у знаменитости наблюдается положительная динамика и ей уже стало лучше. Впрочем, врачи пока не спешат однозначно комментировать состояние певицы МакSим.
Напомним, артистка попала в больницу 16 июня, где у нее диагностировали 70 процентов поражения легких. Певицу подключили к ИВЛ, а также ввели в кому. Ранее представитель МакSим рассказала, что у звезды обнаружили в легких новые образования с признаками начавшегося регресса. Кроме этого, ранее появившиеся очаги не уменьшились, а только стали плотнее. -0-