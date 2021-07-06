Представитель певицы МакSим рассказал новые подробности состояния артистки

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российской певице МакSим провели КТ легких, а результатами со СМИ поделилась представительница звезды.

Отмечается, что у артистки, которая находится в коме, обнаружили в легких новые образования с признаками начавшегося регресса. Кроме этого, ранее появившиеся очаги не уменьшились, а только стали плотнее.

По словам PR-менеджера Яны Богушевской, врачи оценивают состояние звезды как стабильно тяжелое. Кроме этого, медики пока не собираются переводить певицу МакSим с аппарата ИВЛ.

Напомним, артистка попала в больницу 16 июня. У нее диагностировали поражение 70% легких, после чего певцу МакSим ввели в кому и подключили к аппарату ИВЛ. -0-