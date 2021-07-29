Представительница МакSим рассказала новые подробности лечения артистки

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состояние Марины Абросимовой, которая более известна под псевдонимом МакSим, остается тяжелым, но врачи поделились хорошими новостями. Об этом РБК рассказала пиар-менеджер артистки Яна Богушевская.

Представительница певицы МакSим подчеркнула, что состояние знаменитости остается тяжелым, однако медики регистрируют положительную динамику и она реагирует на лечение. Артистка все еще остается под наблюдением врачей и пребывает в медикаментозной коме, из которой ее периодически выводят.

Ранее такой информацией поделилась менеджер звезды Маргарита Соколова. По словам представительницы МакSим, специалисты периодически приводят певицу в сознание, а если видят, что организму тяжело, то вновь погружают ее в сон. Напомним, артистку госпитализировали с 70 процентным поражением легких 19 июня в одну из клиник Москвы. -0-