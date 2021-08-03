Представительница МакSим рассказала о состоянии здоровья певицы

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состояние артистки Марины Максимовой, которая более известна под псевдонимом МакSим, остается стабильно тяжелым. Об этом рассказала PR-менеджер Яна Богушевская, передает ТАСС.

Представительница певицы МакSим рассказала, что звезда пребывает в тяжелом состоянии, но фиксируются улучшения. Врачи продолжают поддерживать знаменитость в медикаментозном сне, однако периодически выводят певицу из этого состояния. Полностью выводить МакSим из искусственной комы пока не планируется. Звезда эстрады продолжает оставаться в реанимации.

Напомним, знаменитость госпитализировали в одну из больниц Москвы 16 июня. С тех пор МакSим находится на ИВЛ, а медики проводят необходимые процедуры. Также у артистки диагностировали 70% поражение легких и обнаружили новые образования с признаками начавшегося регресса. Кроме этого, ранее появившиеся очаги не уменьшились, а только стали плотнее. -0-