Представительница Мексики завоевала титул "Мисс мира - 2018"

8 декабря, Санья /БЕЛТА - ТАСС/. Жительница Мексики Ванесса Понсе завоевала титул "Мисс мира - 2018" на 68-м международном конкурсе красоты, состоявшемся в курортном городе Санья (островная провинция Хайнань, Южный Китай). Такое решение вынесло жюри глобального ежегодного престижного состязания.

Второе место заняла представительница Таиланда Николин Пичапа Лимснукан. Корону победительнице этого года вручила представительница Индии Мануши Чхиллар, которая одержала победу на "Мисс мира - 2017".

Завершающий этап длился на протяжении трех часов и состоял из нескольких частей. Девушки танцевали в национальных костюмах, публике также были представлены видеоролики промежуточных этапов соревнований: в течение месяца до финала в Санье прошли спортивные состязания, конкурс дефиле в вечерних нарядах, демонстрация благотворительных проектов, а также конкурс талантов.

С учетом всех достижений участниц жюри огласило 30 претенденток на корону, затем выбрала 12 наиболее отличившихся и, наконец, определило пятерку лучших, среди которых оказались представительницы Беларуси, Мексики, Таиланда, Уганды и Ямайки. Каждой из девушек был задан финальный вопрос, ответ на который повлиял на окончательное решение судей.

Белоруска Мария Василевич вошла в топ-5 участниц конкурса "Мисс мира - 2018" Это лучший результат за всю историю участия страны в этом конкурсе. Девушка стала единственной представительницей Европы в пятерке лучших.

Международный конкурс "Мисс мира" состоялся впервые в 1951 году по инициативе гражданина Великобритании Эрика Морли и его супруги Джулии Морли. По словам организаторов, цель мероприятия - демонстрация внутренней душевной красоты в сочетании с внешней женской гармонией и грацией для утверждения в мире принципов толерантности и благотворительности.

В конкурсе этого года приняли участие девушки в возрасте от 18 до 26 лет из 118 стан и регионов мира. "Мисс мира" проводится в городе Санья с 2011 года.-0-