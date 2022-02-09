Предупрежден - значит вооружен! Несколько мощных магнитных бурь ожидается в феврале

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солнце дарит Земле не только свет и тепло, а еще и магнитные бури, которые могут очень сильно влиять на самочувствие многих людей. По оценке американского Центра прогнозирования космической погоды, в феврале ожидается несколько сильных космических явлений.

Ближайшая мощная магнитная буря ожидается с 10 по 12 февраля. Эти геомагнитные возмущения продлятся трое суток и могут серьезно повлиять на самочувствие людей, а особенно тех жителей планеты, кто метеозависим.

Чуть более чем через неделю наша планета вновь подвергнется воздействию магнитных бурь. В частности, 21 и 22 февраля, а третье геомагнитное возмущение начнется вечером 23 февраля и продлится до 26 февраля.

Отмечается, что в этот период у людей возможны проблемы со сном, упадок сил, необъяснимая тревожность. Также влиянию магнитных бурь подтверждена сердечно-сосудистая система и стоит ожидать обострение хронических заболеваний.

Специалисты рекомендует в период мощных магнитных бурь позаботиться о своем здоровье. Для начала стоит отказаться от тяжелой и жирной пищи, энергетиков, а также алкоголя. Вместо этого лучше в своем рационе увеличить потребление воды и избегать физнагрузок. Легче перенести мощные магнитные бури в феврале также помогут прогулки на свежем воздухе и контрастный душ.-0-

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