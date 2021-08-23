"Прекрасная богиня!" Николь Кидман порадовала Instagram смелым образом (Фото)

Николь Кидман. Фото из Instagram
23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая голливудская актриса Николь Кидман представила у себя на странице в Instagram несколько новых кадров и очаровала сеть.
Пользователи оказались в восторге от снимков и поспешили выразить свое восхищение в комментариях: "Шикарно выглядишь", "Прекрасная богиня!", "Обожаю тебя". Неудивительно, что за непродолжительное время пост собрал несколько сотен тысяч лайков.-0-
Звезда кино решила принять участие в модной фотосессии, а для этого примерила смелый образ, который и порадовал фанатов. На кадрах Николь Кидман позирует в ультракоротких шортах с завышенной талией и черном топе на тонких бретельках с внушительным декольте.
Пользователи оказались в восторге от снимков и поспешили выразить свое восхищение в комментариях: "Шикарно выглядишь", "Прекрасная богиня!", "Обожаю тебя". Неудивительно, что за непродолжительное время пост собрал несколько сотен тысяч лайков.-0-