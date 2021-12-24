Прекрасная лошадь среди снега завораживает своим видом - шикарное видео!

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно жительница Исландии во время прогулки смогла сделать необычные кадры, которые впечатлили многих. Видео разместили на YouTube.

Женщина прогуливалась рядом с фермой, когда заметила кое-что завораживающее. Среди белых холмов и гор задорно скакал черный жеребец. Судя по всему, животное так развлекалось.

Забавные и восхитительные кадры с лошадью поразили многих пользователей сети, а дополнительный контраст на фоне снега добавил видео особой атмосферы. Неудивительно, что кадры за короткое время посмотрели огромное число раз.-0-