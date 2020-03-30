"Прекрасная нимфа": дочь Екатерины Климовой затмила красотой звездную маму

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная актриса театра и кино Екатерина Климова поделилась в своем Instagram несколькими снимками дочери, которая затмила красотой звездную маму.

В кадре дочь Лиза позирует перед камерой в нежном белом сарафане и с венком из розовых цветов на голове. Фотограф выбрал крупный план, чтобы запечатлеть потрясающие черты лица девушки и прекрасные глаза. Разумеется, фотосессия не оставила равнодушными фанатов Екатерины Климовой.

Они отметили в комментариях, что Лиза очень похожа на маму. "Прекрасная нимфа", "Паночка", "Такая робкая и нежная", - написали в комментариях подписчики Климовой. Многие, в свою очередь, посчитали, что девушка своей красотой даже затмила звездную маму. -0-