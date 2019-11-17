Прекрасный дом выставили на продажу, но клиентов отпугивает одна особенность

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шикарный загородный дом выставили на продажу в графстве Мидлсекс в Англии. Однако одна особенность сильно отпугивает клиентов, сообщает сайт Mirror .

Во время просмотра фотографий один из пользователей Twitter заметил странную особенность жилища и поделился с людьми.

Thinking about buying this house, but I'm not sure it has enough plug sockets. https://t.co/h11wk8dFiS — Toby Davies (@tobydavies) 1 ноября 2019 г.

Мужчина написал, что с радостью купил бы коттедж за 135 тысяч фунтов, но, считает, что розеток будет слишком мало. Сначала люди не поняли, в чем шутка, однако взглянув на фото, пользователи поняли, что автор твита говорил с сарказмом.

Каждая стена в доме буквальна усеяна электрическими розетками. Они есть под столом, прямо по центру стены и даже под другими розетками. Пользователи Twiiter принялись шутить. Кто-то предположил, что бывшие хозяева никогда не слышали об удлинителях, а другие признались, что от одного вида фото им становится дурно. -0-

Фото Mirror