Премьер-министр Финляндии вышла замуж за спортсмена

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самый молодой премьер-министр Финляндии Санна Марина сыграла свадьбу с футболистом Маркусом Райкконеном. Такая информация размещена на сайте правительства страны.

Отмечается, что пара состоит в отношениях уже 16 лет, а также у них есть двухлетняя дочь. Теперь молодожены решили заключить официальный брак и провести торжественную церемонию.

В свои 34 года Санна Марин стала самым молодым премьер-министром не только за всю историю Финляндии, но и в мире. На своем посте она с декабря прошлого года. Помимо всего прочего, из 19 министров в ее правительстве - 12 женщины. -0-