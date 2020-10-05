Премьера нового фильма о Джеймсе Бонде перенесена

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьера 25-го фильма киносаги об агенте 007 Джеймсе Бонде "Не время умирать" (No Time to Die) состоится 2 апреля 2021 года. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Twitter картины киностудий MGM и Universal Piсtures.

В сообщении говорится, что фильм с Дэниелом Крейгом в главной роли выйдет в прокат 2 апреля 2021 года - на год позже, чем планировалось.

Известно, что помимо Дэниела Крейга, который вновь выступит в роли агента 007, в новом фильме снимались американский актер Рами Малек, французская актриса Леа Сейду и британцы Рэйф Файнс и Бен Уишоу.

Режиссер киноленты - Кэри Фукунага.

Первый фильм о приключениях агента 007 "Доктор Ноу" (Dr. No) вышел на экраны в 1962 году.-0-