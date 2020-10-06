Премьеру нового "Бэтмена" перенесли на март 2022 года

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Киностудия Warner Bros. отложила выход фильма "Бэтмен" (The Batman). Об этом сообщил журнал Variety со ссылкой на заявление компании.

По обновленному графику ранее запланированная на 1 октября 2021 года премьера фильма режиссера Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном в главной роли пройдет 4 марта 2022 года. Warner Bros. перенесла также выход фильмов "Флэш" (The Flash) и "Шазам-2" (Shazam 2).

Первый показ "Матрицы-4" (Matrix 4), режиссером которой выступила Лана Вачовски, пройдет на несколько месяцев раньше запланированного, 22 декабря 2021 года вместо 1 апреля 2022 года. С календаря премьер киностудии пропали фантастический фильм "Черный Адам" (Black Adam) и приключенческий боевик "Майнкрафт" (Minecraft).-0-