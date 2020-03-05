Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли с апреля на ноябрь из-за коронавируса

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьера 25-го фильма об агенте 007 перенесена с апреля на ноябрь из-за риска распространения коронавируса. Сообщение об этом появилось на официальной странице картины в Twitter .

"Киностудии MGM и Universal, а также продюсеры фильмов о Бонде Майкл Уилсон и Барбара Брокколи объявили сегодня о том, что после подробного изучения ситуации и проведения тщательного анализа мирового кинорынка дата выхода фильма "Не время умирать" будет перенесена на ноябрь 2020 года", - говорится в сообщении.

Мировая премьера фильма должна была состояться 2 апреля в Лондоне, но премьерный показ фильма перенесли на 12 ноября.

Ранее фанаты бондианы обратились к создателям с просьбой отложить премьеру ленты, так как ожидается, что к апрелю во многих странах вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, может достигнуть своего пика.

Первый фильм о приключениях агента 007 "Доктор Ноу" (Dr. No) вышел на экраны в 1962 году. Последняя на данный момент серия бондианы "007: СПЕКТР" (Spectre, 2015) режиссера Сэма Мендеса получила в мировом прокате более $880 млн. Общие кассовые сборы киносаги превышают $10 млрд.

Помимо Крэйга, роль агента 007 на большом экране в разные годы исполнили Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур (1927-2017), Тимоти Далтон и Пирс Броснан.-0-