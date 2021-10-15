Премьеры октября: что уже вышло и что ждем?

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Новости
12:32
Центральный депозитарий присоединился к международному проекту по повышению прозрачности финрынка
Экономика
12:17
Кыргызстан предложил под эгидой СНГ организовать гуманитарную помощь Афганистану
Политика
12:16
ГАИ Минска в выходные усилит контроль за соблюдением ПДД пешеходами
Регионы
12:14
Фанат-неонацист задержан за оскорбления Президента и руководства МВД
Происшествия
12:13
Жапаров: Кыргызстан полностью поддерживает общие устремления к дальнейшему развитию СНГ
Политика
12:12
В Афганистане возле мечети произошел взрыв
В мире
12:08
В России за сутки выявили 32 196 случаев заражения коронавирусом
В мире
12:06
Президент Казахстана предложил разработать в СНГ программу развития промышленных комплексов
Экономика
12:04
Жительница Гродно поверила мошенникам и потеряла более Br17 тыс.
Происшествия
12:01
Лукашенко подписал указ "О стабилизации финансового состояния организаций"
Президент
12:00
Депутат Европарламента: Литве могут грозить иски в ЕСПЧ и репутационный ущерб за отношение к мигрантам
В мире
12:00
Токаев: первостепенной задачей для СНГ является наращивание торгово-экономического сотрудничества
Политика
11:58
В Витебске задержали закладчика наркотиков
Происшествия
11:57
В сгоревшем нежилом доме в Пуховичском районе обнаружено тело мужчины
Происшествия
11:56
Детский сад - средняя школа в Круглянском районе вырастил на своем участке 6 т картофеля
Регионы
11:54
Глава МИД Никарагуа посетит с официальным визитом Беларусь 18-19 октября
Политика
11:52
ГКСЭ отреагировал на преступные действия против жизни и здоровья семьи председателя комитета
Происшествия
11:50
Пашинян подтвердил готовность Армении начать процесс демаркации и делимитации границы с Азербайджаном
Политика
11:49
Во Владивостоке самолет сбил лису
В мире
11:46
Алиев: Азербайджан готов начать переговоры по мирному соглашению с Арменией
Политика
11:45
Пашинян выступает за диалог и постепенное преодоление атмосферы вражды в регионе Нагорного Карабаха
В мире
11:43
ГПК: погибший лось обнаружен на белорусско-латвийской границе
Происшествия
11:42
Белорусские военные отправились в Таджикистан для участия в учениях ОДКБ
Общество
11:42
Пашинян отметил роль Беларуси в продвижении сотрудничества в СНГ
Политика
11:39
Деревянный кинотеатр "Беларусь" в Столбцах реконструируют в 2022 году
Регионы
11:38
В Пинском районе под колесами автомобиля погиб пешеход
Происшествия
11:30
Дожди и до +14°С ожидается в Беларуси 16 октября
Общество
11:30
"БЕЛДЖИ" в следующем году расширит модельный ряд авто
Экономика
11:29
Лукашенко: Союзное государство может предложить ЕАЭС и СНГ лучшие наработки
Президент
11:27
Лукашенко: странам СНГ необходимо объединить усилия для защиты интересов на мировом рынке
Президент
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Калейдоскоп
15 октября 2021, 10:30
Премьеры октября: что уже вышло и что ждем?
После летних каникул список сериалов и громких премьер значительно пополнился, поэтому мы
собрали самые ожидаемые проекты этой осени. Начнем с кинотеатров и самых интересных премьер этого года.
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