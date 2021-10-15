Премьеры октября: что уже вышло и что ждем?

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 15 октября 2021
Минск Ясно +6°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:32 Центральный депозитарий присоединился к международному проекту по повышению прозрачности финрынка Экономика
12:17 Кыргызстан предложил под эгидой СНГ организовать гуманитарную помощь Афганистану Политика
12:16 ГАИ Минска в выходные усилит контроль за соблюдением ПДД пешеходами Регионы
12:14 Фанат-неонацист задержан за оскорбления Президента и руководства МВД Происшествия
12:13 Жапаров: Кыргызстан полностью поддерживает общие устремления к дальнейшему развитию СНГ Политика
12:12 В Афганистане возле мечети произошел взрыв В мире
12:08 В России за сутки выявили 32 196 случаев заражения коронавирусом В мире
12:06 Президент Казахстана предложил разработать в СНГ программу развития промышленных комплексов Экономика
12:04 Жительница Гродно поверила мошенникам и потеряла более Br17 тыс. Происшествия
12:01 Лукашенко подписал указ "О стабилизации финансового состояния организаций" Президент
12:00 Депутат Европарламента: Литве могут грозить иски в ЕСПЧ и репутационный ущерб за отношение к мигрантам В мире
12:00 Токаев: первостепенной задачей для СНГ является наращивание торгово-экономического сотрудничества Политика
11:58 В Витебске задержали закладчика наркотиков Происшествия
11:57 В сгоревшем нежилом доме в Пуховичском районе обнаружено тело мужчины Происшествия
11:56 Детский сад - средняя школа в Круглянском районе вырастил на своем участке 6 т картофеля Регионы
11:54 Глава МИД Никарагуа посетит с официальным визитом Беларусь 18-19 октября Политика
11:52 ГКСЭ отреагировал на преступные действия против жизни и здоровья семьи председателя комитета Происшествия
11:50 Пашинян подтвердил готовность Армении начать процесс демаркации и делимитации границы с Азербайджаном Политика
11:49 Во Владивостоке самолет сбил лису В мире
11:46 Алиев: Азербайджан готов начать переговоры по мирному соглашению с Арменией Политика
11:45 Пашинян выступает за диалог и постепенное преодоление атмосферы вражды в регионе Нагорного Карабаха В мире
11:43 ГПК: погибший лось обнаружен на белорусско-латвийской границе Происшествия
11:42 Белорусские военные отправились в Таджикистан для участия в учениях ОДКБ Общество
11:42 Пашинян отметил роль Беларуси в продвижении сотрудничества в СНГ Политика
11:39 Деревянный кинотеатр "Беларусь" в Столбцах реконструируют в 2022 году Регионы
11:38 В Пинском районе под колесами автомобиля погиб пешеход Происшествия
11:30 Дожди и до +14°С ожидается в Беларуси 16 октября Общество
11:30 "БЕЛДЖИ" в следующем году расширит модельный ряд авто Экономика
11:29 Лукашенко: Союзное государство может предложить ЕАЭС и СНГ лучшие наработки Президент
11:27 Лукашенко: странам СНГ необходимо объединить усилия для защиты интересов на мировом рынке Президент
Все новости
Все новости
Калейдоскоп
15 октября 2021, 10:30

Премьеры октября: что уже вышло и что ждем?

После летних каникул список сериалов и громких премьер значительно пополнился, поэтому мы  собрали самые ожидаемые проекты этой осени. Начнем с кинотеатров и самых интересных премьер этого года.
Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Новости рубрики Калейдоскоп
Фото Huffpost Девушка случайно раскрыла обман авторов во время просмотра сериала (Видео)
Билл Клинтон. Фото CNN Билла Клинтона госпитализировали в США
Анастасия Решетова. Фото из Instagram Бывшая Тимати показала новый наряд, который превратил ее в Ким Кардашьян
Фото Pinterest Цветочный горшок упал с 34 этажа и разбился в считанных метрах от случайной прохожей (Видео)
Фото Vesma.today Найдено идеальное растение для каждого огородника - помидофель!
Скриншот из видео Мама всегда поможет: львица спасла своего малыша, который уже устал звать на помощь (Видео)
Главное
Лукашенко принимает участие в онлайн-саммите СНГ
Лукашенко о создании СНГ: в критической ситуации создание интеграционного "купола" было верным решением
МВД прокомментировало постановление о мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма
Банк БелВЭБ анонсировал новую стратегию развития на 2022–2024 годы
Топ-новости
Лукашенко: странам СНГ необходимо объединить усилия для защиты интересов на мировом рынке
Лукашенко подписал указ "О стабилизации финансового состояния организаций"
Щекин: пришло время вытаскивать негодяев из информационных нор
Huawei впервые представила свои разработки в сфере энергетики на Energy Expo - 2021
Пашинян отметил роль Беларуси в продвижении сотрудничества в СНГ
Мицкевич: только единство и солидарность всех стран являются залогом успеха в борьбе с пандемией
ГКСЭ отреагировал на преступные действия против жизни и здоровья семьи председателя комитета
Гайдукевич: Запад разрушает международную систему права
Количество фур перед белорусскими пунктами пропуска с начала недели уменьшилось на 46%
Глава МИД Никарагуа посетит с официальным визитом Беларусь 18-19 октября
Белорусские военные отправились в Таджикистан для участия в учениях ОДКБ
Марзалюк: нужно пресекать любые проявления человеконенавистнической идеологии в обществе
В ЕАЭС выработано шесть мер по реагированию на санкции
ВОЗ видит возможность поднять отношения с Беларусью на качественно новый уровень
Модели обеспечения прав человека: парадоксы и неожиданности - комментарий
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Неделя матери в Беларуси Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.