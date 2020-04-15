Премьеры "Стражей галактики 3" и "Отряда самоубийц" не будут переносить

Режиссер Джеймс Ганн настаивает на том, чтобы релиз фильмов "Стражи галактики 3" и "Отряд самоубийц" не переносили из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает издание Independent.

Фанаты данных картин переживали, что их постигнет участь других готовящихся увидеть свет кинолент, премьеры которых перенесли, однако Джеймс Ганн в своем твиттере заверил публику в том, что работа над фильмами продолжается, хоть и немного медленнее, чем планировалось.

Монтаж фильма "Отряда самоубийц" ведется в прежнем режиме, и он выйдет в августе 2021 года. И работа над третьей частью "Стражей галактики" остается такой же, как и до коронавируса.