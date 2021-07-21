Превосходно: попугай-акробат удивил сеть своими навыками (Видео)

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на YouTube появился любопытный ролик, который привлек внимание пользователей.

Девушка мирно отдыхала дома, когда заметила своего попугая. Птичка тоже развлекала себя как могла, поэтому решила продемонстрировать хозяйке свои акробатические навыки. Разумеется, жительница Тайваня успела включить камеру и запечатлела представление на видео.

Попугай-акробат взбирается на две занавески, а после делает впечатляющий шпагат прямо в воздухе. Такое действие удивило не только девушку, но и пользователей сети. Кадры посмотрели огромное число раз, а самый популярный комментарий - "Превосходно!". -0-