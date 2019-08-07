Президентом Американской академии киноискусств избран Дэвид Рубин

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кастинг-директор Дэвид Рубин, принимавший участие в создании фильмов "Люди в черном" (Men in Black,1997) и "Английский пациент" (The English Patient, 1996), избран президентом Американской академии киноискусств, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте киноакадемии, сообщает ТАСС.

Рубин сменил на посту главы академии режиссера Джона Бейли. Первым вице-президентом киноакадемии останется обладатель "Оскара", гример Лоис Бервелл, а вице-президентами - продюсеры Сид Гэнис и Нэнси Утли, сценарист Ларри Карашевски.

Американская академия кинематографических искусств и наук была создана по инициативе основателя кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer Луиса Майера в 1927 году. Изначально организация должна была решать трудовые споры, однако вскоре после ее создания появилась идея вручать от лица академии престижные премии в области кино.

Следующая церемония вручения престижной премии "Оскар" намечена на 9 февраля 2020 года.-0-