Приближающаяся к Земле комета "Атлас" начала разрушаться

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ядро кометы "Атлас", которая должна была приблизиться к Земле к концу мая, начало распадаться, сообщает nplus1 со ссылкой на портал The Astronomer's Telegram.

О разрушении кометы говорят снимки, полученные наземными телескопами.

По прогнозам ученых, комета 31 мая пройдет на расстоянии 0,25 астрономической единицы от Солнца и окажется внутри орбиты Меркурия. К Земле комета максимально приблизится 23 мая. В феврале и марте яркость объекта постоянно увеличивалась. Астрономы предполагали, что комета могла стать ярчайшей за последние семь лет, и ее можно было увидеть невооруженным глазом. Однако к 3 апреля было зафиксировано снижение яркости кометы.

При наблюдениях с использованием 0,6-метрового телескопа NEXT (Ningbo Education Xinjiang Telescope) астрономы предположили, что ядро кометы разрушается под влиянием на ее движение негравитационных сил. Дальнейший распад ядра приведет к еще более сильному снижению яркости, и это лишит комету "Атлас" возможности стать кометой года.

Комета "Атлас" была открыта 28 декабря 2019 года при помощи автоматизированной системы по поиску опасных для Земли небесных тел. Период ее обращения определили в 5 476 лет.-0-