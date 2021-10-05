Приквел к "Игре Престолов" выйдет в 2022 году - появился первый тизер! (Видео)

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 5 октября 2021
Минск Ясно +13°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:26 МВФ: потери мирового ВВП могут вырасти до $5,3 трлн из-за COVID В мире
17:14 Пьяный бесправник устроил ДТП под Гродно Происшествия
17:08 КГК взял на контроль проблему проезда большегрузов через деревни Логойского района Регионы
17:05 В Китае стартуют тестовые соревнования к зимним Олимпийским играм Спорт
17:02 Телефонные мошенники за сутки похитили у жителей Брестской области почти Br16 тыс. Происшествия
16:54 Центр методик дошкольного образования откроют в Могилевском госуниверситете Регионы
16:45 ФОТОФАКТ: Церемония закладки капсулы и открытие клуба интернациональной дружбы в Студенческой деревне Регионы
16:37 В акции "Чистый лес" примут участие более 7,4 тыс. жителей Могилевской области Регионы
16:33 ГПК: фото Погранстражи Польши подтверждают, что афганские беженцы находятся у польской линии границы Общество
16:24 Гомельский молодежный театр приедет с гастролями в Витебск Культура
16:19 Правоохранители изъяли у трех наркоторговцев из Витебска более 600 г наркотиков Происшествия
16:19 В Великобритании нашли останки древнего гигантского бегемота Калейдоскоп
16:19 Водитель-бесправник погиб в ДТП в Лунинецком районе Происшествия
16:06 Нагрудным знаком "100 лет БГУ" наградят 3 тыс. человек Общество
16:04 МАРТ предлагает обсудить порядок включения юрлиц в перечень производителей алкоголя в этноцентрах Общество
15:50 В Литве нехватка грузоперевозчиков может привести к дефициту товаров В мире
15:48 Движение на участке трассы Минск-Дзержинск временно ограничат 6 октября Общество
15:48 "Минскзеленстрой" до декабря высадит более 3 тыс. деревьев и 273 тыс. кустарников Регионы
15:44 Отраслевой профсоюз готовит первое ходатайство в Фонд защиты медработников в случаях профрисков Общество
15:43 ФОТОФАКТ: Выставка "Медицина и здоровье" проходит в Минске Регионы
15:40 Белорусские нефтяники добыли 140-миллионную тонну черного золота Общество
15:32 Международная конференция нумизматов проходит в Минске Общество
15:29 В правовую базу о цифровых рынках ЕАЭС планируется внести изменения Экономика
15:28 Безработица в ЕАЭС за год сократилась более чем на 60% Экономика
15:26 Договор о создании Евразийской перестраховочной компании намечено подписать в первой половине 2022 года Экономика
15:20 Совет ЕЭК изменил единые карантинные фитосанитарные требования Экономика
15:18 Совет ЕЭК утвердил техрегламент о безопасности продукции для защиты от ЧС Общество
15:16 ЕЭК разрешила использовать электронные ветсертификаты при таможенном контроле Общество
15:15 Выпил две бутылки водки и сел за руль: на пр.Любимова в Минске водитель врезался в столб Происшествия
15:15 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1978 пациентов с COVID-19, выписаны 1307 Общество
Все новости
Все новости
Калейдоскоп
05 октября 2021, 16:42

Приквел к "Игре Престолов" выйдет в 2022 году - появился первый тизер! (Видео)

Скриншот из видео
Скриншот из видео

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На YouTube опубликовали первый тизер к грядущему сериалу по истории из "Игры Престолов".

В небольшом ролике можно увидеть главных героев будущего проекта, а также узнать предыисторию. Новый проект от HBO получил название "Дом дракона", а развитие сюжета в нем будут происходить за два столетия до всем известных событий сериала "Игра Престолов".

В основу нового проекта легла история из романа Джорджа Р. Р. Мартина "Пламя и кровь". Приквел к оригинальному шоу расскажет о династии Таргариенов на пике ее правления в Вестеросе. Точная дата релиза пока неизвестна, однако, судя по первым кадрам, нам предстоит увидеть захватывающую историю с актерами мировой величины. Еще больше интересного из мира кино можно найти здесь. -0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
видео кино развлечения сериал социальные сети трейлер
Новости рубрики Калейдоскоп
Фото "МИР24" В Великобритании нашли останки древнего гигантского бегемота
Тимати. Фото из Instagram "Моя парта в школе": татуировки Тимати на новом фото в Instagram стали предметом шуток
Крепкий орешек совсем не в крепком боевике – новый фильм с Брюсом Уиллисом "За гранью жизни"
Фото Classpic Хитрый заяц обвел вокруг пальца беркута и стал героем соцсетей (Видео)
Кристна Асмус. Фото из Instagram Кристина Асмус полна сюрпризов - новое видео полностью это доказывает!
Фото СИНЬХУА ФОТОФАКТ: Тибетские антилопы в природном заповеднике в Китае
Главное
Во время совещания У Лукашенко обсудили ход сельскохозяйственных работ. На какие проблемы обратил внимание Президент?
Лукашенко предостерег правительство от перебоев с поставкой сахара
В Беларуси осталось засеять менее 15% площадей озимых
Строите жилье? На какую сумму можно рассчитывать, имея среднюю зарплату по стране
Топ-новости
Мининформ: "Комсомольская правда в Беларуси" является белорусским СМИ
Лукашенко предложил закрепить яблоневые сады за университетами и школами
ГПК: фото Погранстражи Польши подтверждают, что афганские беженцы находятся у польской линии границы
Сев озимых в Беларуси планируется завершить к 8 октября
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1978 пациентов с COVID-19, выписаны 1307
Борисевич: отношения Беларуси и Пакистана приобретают стратегический характер
Журналисты республиканских СМИ награждены грамотами за популяризацию деятельности БГУ
ЕАЭС намерен уйти от зависимости от импорта семян сельхозкультур
Расходы консолидированного бюджета на АПК в 2021 году составили более Br2 млрд
Отраслевой профсоюз готовит первое ходатайство в Фонд защиты медработников в случаях профрисков
Улучшение качества доставок, цифровизация процессов: "Белпочта" приняла новую стратегию развития
Семьи беженцев выгоняют из Польши с детьми-инвалидами
Сенаторы и депутаты одобрили законопроект об изменении Конституции Беларуси
КГК собирает предложения для проведения контрольных мероприятий в 2022 году
ГПК: за сутки только 3 из 10 пунктов пропуска со стороны ЕС выполнили договоренности
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА Год народного единства
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.