Приквел к "Игре Престолов" выйдет в 2022 году - появился первый тизер! (Видео)

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На YouTube опубликовали первый тизер к грядущему сериалу по истории из "Игры Престолов".

В небольшом ролике можно увидеть главных героев будущего проекта, а также узнать предыисторию. Новый проект от HBO получил название "Дом дракона", а развитие сюжета в нем будут происходить за два столетия до всем известных событий сериала "Игра Престолов".

В основу нового проекта легла история из романа Джорджа Р. Р. Мартина "Пламя и кровь". Приквел к оригинальному шоу расскажет о династии Таргариенов на пике ее правления в Вестеросе. Точная дата релиза пока неизвестна, однако, судя по первым кадрам, нам предстоит увидеть захватывающую историю с актерами мировой величины. Еще больше интересного из мира кино можно найти здесь. -0-