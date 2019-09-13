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Калейдоскоп
13 сентября 2019, 10:50

Приложение Google Maps помогло найти мужчину, который пропал 22 года назад

Фото из архива
Фото из архива

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тело жителя Флориды удалось найти с помощью снимков на картах Google, сообщает BBC.

Останки мужчины находились в затонувшем автомобиле, который заметил один из пользователей сети. Мужчина изучал район, где хотел приобрести дом. В какой-то момент его внимание привлек автомобиль, который лежал на дне озера. О своей находке юзер сообщил в полицию.

Фото BBC
Фото BBC

Правоохранители вытащили машину из воды и обнаружили внутри тело сорокалетнего Уильяма Молдтона, который пропал более 20 лет назад. Мужчина исчез 7 ноября 1997 года. Он возвращался вечером домой из клуба. Около девяти вечера пропавший позвонил своей девушке и сказал, что скоро будет дома, однако так и не появился.

Полиция предполагает, что погибший не справился с управлением и его машина вылетела с дороги прямо в пруд. Примечательно, автомобиль был на карте Google с 2007 года, но более 12 лет его никто не замечал.

Правоохранители сообщили родственникам мужчины о находке и разыскивают девушку Уильяма. -0-

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