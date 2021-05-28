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Калейдоскоп
28 мая 2021, 07:00

Примечали, если на Пахома тепло – все лето теплое. Что еще нужно знать о 28 мая?

Фото из архива
Фото из архива

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Пахом Бокогрей. В народе святой Пахом известен под именем Теплого, Бокогрея, так как с этого дня начинается настоящее летне-весеннее тепло. "Пришел Пахом - запахло теплом".

Примечали, если на Пахома тепло - все лето теплое.

Багряный восход солнца на Пахома - лето будет жаркое, с большим количеством пожаров.

Солнце на Пахома сильнее греть начало - жди рост посева.

ИМЕНИНЫ

православные: Дмитрия, Исая, Макара, Пахома;

католические: Августина, Вильгельма, Германа, Инги, Эмилии, Яромира.

РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Православные верующие чтут память благоверного царевича Димитрия, Угличского и Московского, преподобного Пахомия Великого, святителя Исаии, епископа Ростовского, чудотворца, преподобного Исаии Печерского.

СОБЫТИЯ

1905 год - Янка Купала впервые выступил в печати (стихотворение "Мужик" в

газете "Северо-Западный край").

1934 год - в Минске открыл двери для покупателей крупнейший магазин города - ГУМ. Главное его здание находилось через один квартал от сегодняшнего, на углу ул.Советской и Комсомольской (нынешнее пересечение проспекта Независимости и ул.Комсомольской).

2001 год - лицею Белгосуниверситета (основан в 1989 г.) предоставлен новый учебный комплекс.

РОДИЛИСЬ

1921 год - Шпигельман Нута Аврум-Эльевич, заслуженный архитектор Беларуси (1974). В 1945 году окончил Московский архитектурный институт. Работал в разных проектных организациях Минска, с 1950 года главный архитектор института "Белпромпроект", с 1961 работал в институте "Минскпроект". Основные работы в Минске: здания пригородного железнодорожного вокзала, полиграфического комбината, корпуса заводов ЭВМ и часового, ресторан "Журавинка" и др. Участвовал в создании архитектурного ансамбля проспекта имени Ф.Скорины (ныне проспект Независимости) в Минске. Лауреат Государственной премии Беларуси (1968). Умер в 1974 году.

1946 год - Демчук Михаил Иванович, белорусский ученый в области приборо- и машиностроения, член-корреспондент НАН Беларуси (1986), заслуженный деятель науки Беларуси (1996). В 1968 году окончил БГУ. Работал заведующим кафедрой автоматизации научных исследований БГУ, заведующим отделом науки и учебных заведений ЦК КПБ, министром образования Беларуси, ректором Белорусской государственной политехнической академии, заместителем премьер-министра Республики Беларусь. Автор более 400 научных работ, 40 изобретений. Лауреат Государственной премии Беларуси (1986). Умер в 2016 году.

1956 год - Маршак Мария Петровна, певица, заслуженная артистка Беларуси (2000). В 1979 году окончила Минское музыкальное училище. С 1979 года артистка Национального академического народного хора Республики Беларусь им.Г.Цитовича, ныне солистка Белорусского государственного ансамбля народной музыки "Свята".

1971 год - Меринов Владимир Владимирович, белорусский спортсмен (гребля на байдарках и каноэ), мастер спорта СССР международного класса (1989). Чемпион мира (1989), чемпион Европы (1988).

1976 год - Огрызко Татьяна Владимировна, белорусская спортсменка (гимнастика художественная), заслуженный мастер спорта Беларуси. Заняла 8-е место на XXVI Олимпийских играх (1996). Чемпионка мира в упражнениях с лентой и бронзовый призер в личном зачете в упражнении с булавами (1993). Неоднократный серебряный и бронзовый призер чемпионатов Европы. Серебряный призер Всемирной универсиады (1997). Бронзовый призер Кубка Европы (1993). Неоднократная победительница и призер чемпионатов Беларуси, международных турниров, турниров серии Гран-при.-0-

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