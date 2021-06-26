Примета дня: в лес 26 июня ходить не стоит. И вот почему

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Акулина Гречишница. Начинают в эти дни сеять гречиху. "Гречиху сей либо за неделю до Акулины, либо неделю спустя". "Щи да каша - пища наша" была самая расхожая крестьянская поговорка. "Без хлеба и каши ни во что и труды наши".

В этот день в селах и деревеньках варили "мирскую кашу" для нищих и странников. И если выдавался солнечный день, выставляли столы на улицу, и соседи хвалились друг перед другом - у кого каша вкуснее. "Гречневая каша - матушка наша, а хлебец ржаной - отец наш родной", - уважительно говорили крестьяне.

Много насекомых - будет теплая и ясная погода.

В лес 26 июня ходить не стоит - комары искусают.

ИМЕНИНЫ

православные: Акулины, Антонины, Анны, Дмитрия, Ивана, Пелагеи, Саввы;

католические: Дануты, Магдалены, Павлины, Павла, Рудольфа, Яна.

РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Православные верующие чтут память преподобных Андроника и Саввы Московских, мучениц Акилины, Антонины.

РОДИЛИСЬ

1877 год - Фабрициус Ян Фрицевич, советский военный деятель, герой гражданской войны, первый кавалер 4 орденов Красного Знамени, 2 из которых получил во время польско-советской войны на территории Беларуси. Участник Октябрьской революции на Северном фронте. В 1920 году воевал на Западном фронте - командир 48-й бригады 16-й стрелковой дивизии, организатор прорыва Сморгонского укрепленного района. В 1921-1923 годах начальник командных курсов РККА в Полоцке и в Минске. В 1923-1924 годах командир и комиссар 2-й Белорусской стрелковой дивизии, с 1927 года командир 4-го стрелкового корпуса в Витебске. С 1928 года заместитель командующего Кавказской армией. Умер в 1929 году. Его именем названы улицы в Минске, Витебске, Полоцке и других городах.

1941 год - Кулешов Владимир Алексеевич, актер, народный артист Беларуси (1979). В 1964 году окончил Белорусский театрально-художественный институт. Работал в Белорусском государственном театре им.Я.Коласа. Актер широкого творческого диапазона. Исполнитель героических и характерных ролей. Среди них: Гаев ("Вишневый сад" А.Чехова), Эдмунд ("Много шума из ничего" У.Шекспира), Лейстер ("Мария Стюарт" Ф.Шиллера) и др. Снимался в кинофильмах "Черная береза", "Люди на болоте", "Мировой парень". Умер в 1999 году.

1970 год - Лобач Марина Викентьевна, белорусская спортсменка (художественная гимнастика), заслуженный мастер спорта СССР (1988), судья международной категории (1991). В 1991 году окончила Белорусский институт физической культуры. Абсолютная чемпионка Олимпийских игр (1988), чемпионка (1987) и серебряный призер (1985) чемпионатов мира в отдельных видах многоборья. Чемпионка Европы (1988) и серебряный призер в отдельных видах упражнений.