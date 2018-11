Принц Чарльз появился на обложке журнала вместе с шестимесячным внуком

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. К 70-летию принца Чарльза журнал The Sunday Times Magazine приготовил посвященный ему выпуск, на обложке которого размещено фото принца с внуком, сообщает Cosmopolitan.

Совсем недавно в честь дня рождения принца Чарльза королевская семья приняла участие в семейной фотосессии. Именно эти фото и взял журнал для своего спецвыпуска. Обложку издания украсил сам принц Чарльз вместе с шестимесячным внуком, принцом Луи.

Принц Чарльз позирует с младшим внуком в саду Кларенс-Хауса, а на снимке внутри издания принц Луи хватает дедушку за нос.

Grandpa Wales: exclusive photographs of Prince Charles at 70, taken by @ChrisJack_Getty https://t.co/nXZoE38TXM pic.twitter.com/HfAwQLXzTS