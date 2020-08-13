Принц Чарльз рассказ о характере Меган Маркл в двух словах

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принц Чарльз описал супругу принца Гарри Меган Маркл двумя словами, об этом сообщает издание Daily Star.

Слова члена королевской семьи приводит издание со ссылкой на книгу "В поисках свободы", где рассказывается о жизни герцогини и герцога Сассекских. В ней принц Чарльз рассказал о характере Меган Маркл в двух словах - дерзкая и самоуверенная.

Именно принц Чарльз вел Маркл к алтарю в 2018 году, а также полностью поддержал решение супругов отказаться от королевских привилегий. Авторы "В поисках свободы" Омид Скоби и Каролин Дюран акцентируют внимание на том, что принц Чарльз также взял на себя все расходы сына и его жены после отречения. -0-