Принц Чарльз стал лицом новой обложки Vogue

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сын королевы Елизаветы II 71-летний принц Уэльский Чарльз стал главным лицом нового выпуска модного журнала. Кадры с ним были опубликованы в Instagram.

Члена королевской семьи сфотографировали в саду у себя в поместье, которое располагается в графстве Глостершир. Принц Чарльз позирует перед камерой в льняном бежевом костюме и розовой рубашке. На принце пиджак, который был изготовлен специально для него брендом Anderson&Sheppard 30 лет назад. Наряд гармонирует с цветочной клумбой и делает в кадре свою атмосферу.

Позже сын Елизаветы II дал интервью Vogue и призвал людей "разумно потреблять ресурсы и бережно относиться к одежде". Также он рассказал небольшую историю из детства о том, как в Шотландии с восхищением следил за работой сапожника. -0-