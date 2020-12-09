Принц Гарри и Меган Маркл учреждают свою премию

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/.Меган Маркл и принц Гарри намерены учредить собственную премию и уже подали нужные документы в США. Об этом сообщил The Sun.

Герцог и герцогиня Сассекские планируют награждать частных лиц, организации и компании за достижения в сфере благотворительности, образования, науки, литературы, расовой справедливости, гендерного равенства, охраны окружающей среды, расширения прав и возможностей молодежи, здоровья и психического здоровья.

Награждение будет осуществляться фондом герцогов Сассекских Duke and Duchess's Archewell Foundation.-0-