Принц Гарри и Меган Маркл назвали сына Арчи Харрисоном Маунтбаттеном-Виндзором

Фото с официальной страницы принца Гарри и его супруги Меган Маркл в

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл назвали новорожденного сына Арчи Харрисоном Маунтбаттеном-Виндзором. Об этом они сообщили 8 мая на своей странице в Instagram.

"Герцог и герцогиня Сассекская рады объявить о том, что они назвали своего новорожденного сына Арчи Харрисон Маунгтбаттен-Виндзор. Во второй половине сегодняшнего дня Их Королевские Высочества познакомили Ее Величество Королеву с ее восьмым правнуком в Виндзорском замке. Герцог Эдинбургский и мать герцогини также присутствовали на этом торжественном событии", - говорится в сообщении.

На черно-белой фотографии, которую сопровождал текст, супруга принца Гарри Меган Маркл держит на руках младенца. Над ним склонились 93-летняя королева Елизавета II и мать герцогини Сассекской Дория Рэгленд. За этой картиной наблюдают стоящие чуть поодаль сам Гарри и его 97-летний дед и супруг королевы принц Филип.

Ранее в среду принц Гарри и Меган Маркл впервые показали миру своего новорожденного сына, рассказали о его спокойном характере.

Как ранее информировал Букингемский дворец, герцогиня Сассекская Меган Маркл родила 6 мая мальчика весом 7 фунтов 3 унции (3,26 кг). Роды прошли на территории королевского поместья Фрогмор, примыкающего к территории Виндзорского замка, куда в начале апреля пара переехала в ожидании первенца.-0-