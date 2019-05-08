8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына. Мама отметила, что у малыша очень спокойный характер, сообщает ВВС .

Также опубликованы первые снимки, сделанные в зале Святого Георгия в Виндзорском замке.

Британская герцогиня Сассекская Меган Маркл родила мальчика 6 мая. Ребенок будет седьмым в очереди наследования британского трона после принца Уэльского Чарльза, своего дяди принца Уильяма и его детей: Джорджа, Шарлотты и Луи, а также после своего отца, принца Гарри.-0-

У принца Гарри и Меган Маркл родился сын По словам принца, он все еще думает с супругой над тем, каким именем они назовут малыша. Одновременно было распространено официальное сообщение Букингемского дворца.