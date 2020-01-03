Принц Гарри и Меган Маркл показали новое фото со своим повзрослевшим сыном

Принц Гарри и Меган Маркл. Фото из Instagram
3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Меган Маркл и принц Гарри решили подвести итоги 2019 года и опубликовали в Instagram видео, где собрали фотографии с самых значимых событий.
В ролике можно увидеть снимки с поездок в разные страны мира, благотворительные мероприятия, рождение сына, однако больше всего внимание привлекло последнее фото из видео.
На нем принц Гарри запечатлен с 7-месячным сыном Арчи на руках.
По всей видимости, кадр был сделан во время новогоднего отпуска королевской пары в Канаде. Пользователи впечатлились подборкой фото и посмотрели ролик почти 4 миллиона раз. -0-