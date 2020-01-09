Принц Гарри и Меган Маркл сложат с себя полномочия старших членов королевской семьи

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл сообщили о намерении сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи и стремлении к финансовой независимости. Об этом герцог и герцогиня Сассекские написали в своем аккаунте в Instagram.

Решение, по словам герцогов, было принято после нескольких месяцев раздумий и обсуждений. Принц Гарри, занимающий шестое место в очереди престолонаследия, и Меган Маркл сообщили, что намерены в будущем жить поровну в Соединенном Королевстве и в Северной Америке. "Это географическое равновесие позволит нам вырастить сына с благодарностью за королевскую традицию, в которой он родился, и даст возможность нашей семье сосредоточиться на новом этапе в жизни, частью которого будет создание благотворительного фонда", - сообщили они.-0-