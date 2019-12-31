Принц Гарри и Меган Маркл создали собственную торговую марку

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Герцоги Сассекские зарегистрировали собственную торговую марку, под которой планируют заниматься издательским делом и благотворительностью. Об этом сообщает The Independent.
Отмечается, что супруги подали запрос на регистрацию торговой марки еще в июне 2019 года, а в декабре получили свидетельство о регистрации.
Под новой торговой маркой принц Гарри и Меган Маркл планируют издавать журналы, листовки, постеры, календари, производить одежду, проводить благотворительные инициативы по сбору средств, образовательные программы и выпускать социальные кампании от собственного имени.-0-