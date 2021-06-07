Принц Гарри и Меган Маркл вновь стали родителями

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая пара стала родителями во второй раз. Принц Гарри и Меган Маркл поделились радостной новостью в Instagram.

У герцога и герцогини Сассекских четвертого июня на свет появилась дочь. Вес малышки составляет семь фунтов и одиннадцать унций. Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями во второй раз и назвали новоиспеченного члена семьи Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор - в честь прабабушки Елизаветы и матери принца Гарри принцессы Дианы.

Принц Гарри и Меган Маркл живут в США, а роды прошли в Калифорнии. Мама и малышка уже вернулись домой и чувствуют себя хорошо, а на рождение 11 правнучки отреагировала Елизавета II, сообщив, что очень рада этому. -0-