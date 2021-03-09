Принц Гарри назвал пол будущего ребенка

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принц Гарри и Меган Маркл недавно дали скандальное интервью американской телеведущей Опре Уинфри. Их слова приводит The Telegraph.

Во время разговора принц и его супруга Меган Маркл рассказали много интересного об отношениях в королевской семье, что взволновало людей. Они пролили свет на ситуацию с травлей их пары в британских СМИ, а также поделились подробностями конфликтов с членами королевской семьи и придворными.

Впрочем, больше всего внимание привлекло заявление принца Гарри. "Иметь любое количество детей - одного или двоих - это замечательно. Но у нас мальчик, а теперь и девочка - чего еще можно желать?" - сказал супруг Меган Маркл. Позже эту информацию подтвердила и жена принца, уточнив, что теперь у них в доме будет четыре человека и две собаки. Интервью привлекло внимание людей и прессы, а в сети продолжается бурное обсуждение. -0-