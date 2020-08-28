28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Член королевской семьи принц Гарри снялся в документальном фильме от Netflix. Об этом сообщает портал Travel + Leisure.

По информации издания, в грядущем проекте под названием "Восходящий Феникс" пойдет рассказа о создании и развитии Паралимпийских игр.

В фильме представят выдающихся спортсменов, а также расскажут невероятную историю самых вдохновляющих побед на соревнованиях. Также зритель сможет узнать подробнее об истории создания игр.

Принц Гарри принял участие в съемках документального фильма, а также подчеркнул, что эта история - которая нужна современному миру как никогда. "Мы сталкиваемся с истинной силой человеческого духа и абсолютной силой разума, чтобы преодолеть и достичь того, что большинство сочло бы невозможным", - подчеркнул принц Гарри. -0-