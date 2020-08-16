Принц Гарри снялся в документальном фильме Netflix

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16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британский принц Гарри принял участие в документальном проекте Netflix - Rising Phoenix (Восходящий феникс). Лента выйдет на экраны 26 августа. Фильм посвящен участникам Паралимпийских игр. Об этом сообщает Netflix.
Принц Гарри представлен в фильме как основатель Игр непобежденных - соревнований для военных, получивших травмы в зонах боевых действий.
Фильм покажет историю движения, призванного "изменить мировоззрение об инвалидности, разнообразии и человеческом потенциале", говорится в описании Netflix.-0-