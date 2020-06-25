Принц Гарри тайно приехал в Лондон без семьи

Принц Гарри и Меган Маркл на свадебной церемонии в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Фото АР

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принца Гарри заметили на вылете из аэропорта в Лос-Анджелесе, а также на прилете в Лондоне, об этом сообщает StarHit.

Отмечается, что внук Елизаветы II прибыл на родину, чтобы решить визовый вопрос. Кроме этого, его супруга Меган Маркл и сын принца Гарри Арчи не сопровождают представителя королевской семьи в поездке.

По законодательству США, принц Гарри не может находиться в Новом Свете дольше 90 дней. Теперь ему необходимо решить вопрос с визой. К слову, принц Гарри и Меган планировали зарегистрировать благотворительный фонд и получить вид на жительство, однако массовые протесты вмешались в их планы. -0-