Принц Гарри устроился на работу

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принц Гарри трудоустроился - теперь он сотрудник американского стартапа BetterUp из Кремниевой долины. Эту информацию сообщило издание The Wall Street Journal.

Известно, что эта компания специализируется на коучинге и психологическом консультировании. В должностные обязанности принца Гарри входит разработка стратегий развития продуктов, публичные выступления. Также он будет отвечать за благотворительные взносы.-0-

Принц Гарри назвал пол будущего ребенка Во время разговора принц и его супруга Меган Маркл рассказали много интересного об отношениях в королевской семье, что взволновало людей.