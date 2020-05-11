Принц Гарри записал видеообращение к британцам из США

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принц Гарри на днях разместил в сети видеообращение к народу Великобритании. Ролик публикует Daily Mail.

В кадре 35-летний принц обращается ко всем людям, которые участвуют в "Играх непобежденных". Это ежегодное мероприятие должно было пройти в выходные, однако из-за опасной эпидемиологической обстановки его перенесли на следующий год.

В видео принц Гарри выступил со словами поддержки и отметил, что жизнь каждого британца кардинально изменилась. Помимо всего прочего, он уточнил, что даты проведения новых Игр пока нет.

"Надеюсь, что все "семьи непобежденных" поддерживают друг друга в это время, наполненное испытаниями. Я слышу потрясающие истории, как семьи поддерживают друг друга онлайн. Но, пожалуйста, не забывайте о тех, кого нет в Сети. Вы, ребята, - самые лучшие!" – подчеркнул в ролике внук Елизаветы II.

Напомним, что принц Гарри и Меган Маркл переехали в США и поселились на шикарной вилле голливудского магната. К слову, недавно пара отметила первый семейный праздник – день рождения сына Арчи, ему исполнился год. -0-