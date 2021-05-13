"Пришлось бывать под гипнозом": что пережил актер Алексей Кравченко на съемках "Иди и смотри"

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актеры в своей работе идут на многие хитрости, чтобы герой на экране получился максимально достоверно. Несколькими закулисными секретами со съемок "Иди и смотри" поделился Алексей Кравченко.

Знаменитый актер рассказал, что ради роли начал учить белорусский язык, а также урезал количество пищи, чтобы прийти к изможденному виду. Это лишь малая часть того, на что Алексей Кравченко пошел ради искусства.

Некоторые аспекты роли не давались начинающему актеру, поэтому ему пришлось пойти на хитрость, но из этого ничего не вышло. "Пришлось бывать под гипнозом. Я помню, как доктор сказал: "На счет три ты встаешь". Я настолько перенервничал, что, вставая, открыл глаза и тут же их закрыл. Но больше всего испугался доктор. Он сказал: "На счет три ты все забыл, ты ничего не помнишь". В итоге на площадку я поехал стандартно, без всяких гипнозов, для меня это была первая победа", - рассказал актер в одном из интервью.

Кадр из фильма "Иди и смотри"

Это лишь малая часть того, что происходило за кадром. Некоторые вещи Алексею Кравченко и вовсе пришлось скрывать, а другие моменты сильно въелись в память и впечатляют своими эмоциями. "Я помню, Элем Германович играет желваками, у него слезы в глазах, голос, когда все трепещет внутри. Он единственный мне говорил не плакать. В итоге я дохожу до нужной точки в кадре, и мой герой закапывает голову в болото. Этот кадр был снят с первого дубля. Помню, как Элем Германович разбегается, на коленях по всей этой жиже, грязи, обнимает меня, целует, и я понял, что мы сняли, это получилось", - поделился Алексей Кравченко. -0-