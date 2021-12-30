Пристал! Конфуз кота повеселил пользователей YouTube (Видео)

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщина из Канады стала свидетельницей забавной ситуации, которой она была просто обязана поделиться с пользователями YouTube.

Женщина проснулась и заметила своего котика, который попал в довольно щекотливое положение. Как оказалось, за питомцем увязался надоедливый шарик, который пристал к шерсти и никак не собирался отставать.

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Какое-то время питомец пытался избавиться от приставучего "гостя", однако в конечном итоге сдался и перестал обращать внимания на шарик. Такой конфуз понравился пользователям сети, ведь ролик за короткое время посмотрели огромное число раз.-0-