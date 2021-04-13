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Калейдоскоп
13 апреля 2021, 05:15

Приуныл: в Красноярске порвался 17-метровый космонавт и стал очень "грустным" (Видео)

Скриншот из видео
Скриншот из видео

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На видео попал забавный момент, который произошел рядом с Сибирским федеральным университетом. Кадры опубликовали в соцсетях.

Рядом со зданием учебного заведения несколько дней назад установили 17-метрового надувного космонавта. Огромная конструкция впечатляет своим внешним видом, однако после в планы руководства вуза вмешался сильный ветер.

Природная стихия порвала 17-метрового космонавта и тот, в прямом смысле слова, стал очень "грустным". Со стороны эта картина выглядела как из кино. Теперь космонавта закрепили на тросы и он выглядит так, будто приуныл. -0-

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