Приуныл: в Красноярске порвался 17-метровый космонавт и стал очень "грустным" (Видео)

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На видео попал забавный момент, который произошел рядом с Сибирским федеральным университетом. Кадры опубликовали в соцсетях.

Рядом со зданием учебного заведения несколько дней назад установили 17-метрового надувного космонавта. Огромная конструкция впечатляет своим внешним видом, однако после в планы руководства вуза вмешался сильный ветер.

Природная стихия порвала 17-метрового космонавта и тот, в прямом смысле слова, стал очень "грустным". Со стороны эта картина выглядела как из кино. Теперь космонавта закрепили на тросы и он выглядит так, будто приуныл. -0-