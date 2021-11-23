"Привет из нулевых": Вера Брежнева повторила соблазнительные образы времен группы "ВИА Гра"

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная российская певица Вера Брежнева порадовала поклонников в Instagram необычным роликом, который впечатлил многих.

Артистка вспомнила свой кастинг в группу "ВИА Гра", который "изменил жизнь" певицы. Для полноты картины Вера Брежнева решила поразить всех вокруг и примерила соблазнительные образы времен коллектива, дополнив все новым исполнением легендарного хита.

Позже знаменитость представила пост в Instagram, что очаровало многочисленных фолловеров. "Золотое время ВИА ГРА", "Как же круто!", "Привет из нулевых", - написали пользователи в комментариях. Неудивительно, что запись в социальной сети за короткое время посмотрели сотни тысяч раз. -0-