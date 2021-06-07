Привет! Реакция ребенка на мойщиков окон умилила юзеров сети (Видео)

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на YouTube загрузили милый ролик с участием малышки и двух котов. Кадры привлекли внимание пользователей и собрали более 14 миллионов просмотров.

Мама отдыхала дома с ребенком и питомцами, когда за окном появились два троса. Родительница смекнула, что сейчас мужчины будут мыть окна, а вот ее маленькая дочь заметила это только в тот момент, когда мойщики уже спустились. Малышка с удивлением села перед окном и стала следить за каждым движением рабочих. Что еще больше повеселило людей - кот выполнял такие же движения.

В какой-то момент мойщики повеселили ребенка, корча забавные рожицы. Кадры привлекли внимание людей, а вот реакция малышки на мойщиков окон буквально умилила сеть. -0-