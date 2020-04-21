Признали даму с собачкой? – Рудковская в пуховике ввела в ступор подписчиков

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеведущая и продюсер Яна Рудковская выложила в Инстаграм видео прогулки с питомцем на своем участке. Пост знаменитости вызвал бурную реакцию у подписчиков, но больше всего "досталось" ее пуховику.

"Признали даму с собачкой?", - задала вопрос теледива. Менее чем за сутки видеоролик просмотрели более 354 тысяч раз, а основной вес комментариев пришелся на обсуждение внешнего вида Рудковской.

"Какой ужасный пуховик, фигуру делает квадратной!", "Батюшки... испугаться можно", "Яна, может быть такое пальто в моде, но оно Вам велико. Ваши длинные ноги стали очень короткими", "Пуховик не по размеру", "Скафандр большеват", "Вы похожи на золотую тучку", - написали подписчики.

Нашлись и те, кто образ телеведущей оценили, отметив, что пуховик выдает характер и харизму. Восхищения со стороны фолловеров удостоился и участок Рудковской. Подписчики оценили его чистоту, а также красоту дома.-0-