Призрак или дым? Юзеров YouTube озадачила мистическая запись (Видео)

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад житель США разместил на YouTube странные и любопытные кадры, которые быстро привлекли внимание пользователей.

Мужчина опубликовал запись с камеры видеонаблюдения в доме, которая смогла запечатлеть кое-что странное. Около трех часов ночи через комнату промчалась некая белая сущность и растворилась в воздухе. Этот момент заинтересовал одних и напугал других.

В комментариях разгорелся спор, а люди гадают, был ли это призрак или дым? За короткое время ролик собрал огромное число просмотров, однако юзеры так и не смогли прийти к единому мнению.-0-