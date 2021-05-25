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Калейдоскоп
25 мая 2021, 12:38

"Прям девочка": Алла Пугачева удивила сеть своим цветущим видом

Алла Пугачева. Фото из архива ТАСС
Алла Пугачева. Фото из архива ТАСС

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая певица Алла Пугачева представила в Instagram новый пост и впечатлила всех своим внешним видом.

Примадонну запечатлели в садовом кресле, где она позирует в стильном образе. 72-летняя Алла Пугачева примерила яркие брюки, черный топ и сделала пышную прическу, однако больше всего внимание поклонников привлекла красота певицы. Юзеры отметили, что для своего возраста артистка выглядит великолепно.

Кроме этого, фолловеры отметили цветущий вид Пугачевой и завалили ее множеством хвалебных комментариев. "Превосходно выглядите", "Прям девочка", "Лучезарная", - написали юзеры. Неудивительно, что пост за непродолжительное время собрал сотни тысяч лайков.

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