Прямо точь-в-точь! Художник воссоздает легендарные картины с лицами реальных людей

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Современные технологии поражают воображение даже самого привередливого пользователя, однако один из художников пошел еще дальше. Его работы публикует BoredPanda.

Молодой человек решил персонализировать легендарные картины, используя нейросеть. Для этого он взял самые известные работы, а также фотографии людей из сети. После этого все данные парень предоставил технологии, результат работы которой превзошел все ожидания.

Нейросеть создала шедевры мирового искусства с вполне реальными людьми, которых с трудом можно отличить от оригинала. -0-

Фото BoredPanda